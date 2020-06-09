إيبارشية السويد تعلن إجراءاتها الاحترازية خلال تناول الأسر بالمنازل

أعلنت إيبارشية الدول الأسكندنافية - السويد؛ إجراءاتها الاحترازية عند تناول الأسر المسيحية بالإيبارشية.وقالت إيبارشية السويد والدول الأسكندنافية في بيان لها: نظرنا للظروف الحالية واحتياج الجميع للتناول سيقوم الآباء بمناولة الأسر بالمنزل مع الالتزام بالآتى؛ الاستعداد الروحى اللائق بالسر المقدس من توبة حقيقية واعتراف (يمكن بالتليفون) ومصالحة مع الجميع وصلاة باكر وقراءات القداس والالتزام بالصوم الانقطاعى وصوم الرسل كاملا (وليس يوم التناول فقط).وأضافت: اتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة لضمان سلامة الجميع وعدم نقل العدوى للمتناولين او للكاهن؛ مضيفا: التناول يكون من على باب البيت.وتابعت أنه من الأمانة أن تبلغ الكاهن بوجود شخص مريض بالكورونا أو حامل للمرض أو مخالط لمريض أو شخص لديه ارتفاع فى درجة الحرارة أو أي أعراض برد لكى لا تكون أنت سبب فى حدوث العدوى للكاهن.وتابعت الإيبارشية في بيانها: إبلاغ الأب كاهن المنطقة بالأيام المناسبة (حسب مواعيد القداسات فى كنيسة كل كاهن)، وعدد الأفراد برسالة وسنبلغكم بالميعاد.مضيفا: نصلى أن يرفع الله هذا الوباء قريبا ويفتح باب كنيسته أمامنا ويفرح قلوبنا باجتماعنا مرة أخرى معا فى كنيسته ويجعل أبواب الكنائس مفتوحه.