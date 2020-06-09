إقالة رئيس الوحدة المحلية بأبو شنب في الفيوم

أصدر مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، قرار (أمر تنفيذي رقم 120 لسنة 2020 وأمر تنفيذي رقم 119 لسنة 2020) بإقالة رئيس الوحدة المحلية بأبو شنب من منصبه، وإلحاقه للعمل بديوان عام مجلس مدينة إبشواي، وندب شاهيناز رجب محمود (الدرجة الأولى ب) للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بأبو شنب بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية ولصالح العمل، وإلغاء ندب فني الوحدة المحلية بأبو شنب وكذلك نقل سائق رئيس الوحدة، وعودتهما للعمل بالوحدة المحلية إبشواي.كما أصدر أمرا بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري لفحص كافة الأعمال التي تمت بالوحدة المحلية بأبو شنب خلال فترة توليهم الأعمال.