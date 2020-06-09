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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشؤون الثقافية العامة تهدي وزير الثقافة العراقي الجديد عددًا من الإصدارات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:41 م
الدكتور حسين القاصد
الدكتور حسين القاصد
حسام الضمرانى
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قدم مدير عام دار الشؤون الثقافية العامة الدكتور حسين القاصد، عددًا من الإصدارات؛ وبعض مؤلفاته الشخصية إلى وزير الثقافة والسياحة والآثار الجديد الدكتور حسن ناظم، مهنئًا بتوليه هذه المسؤولية، متمنيًا لمعاليه التوفيق والسداد للارتقاء بالواقع الثقافي في العراق.

وجرى خلال الزيارة التي قام بها القاصد إلى مكتب السيد الوزير، التباحث حول تفعيل عمل الدار واستقطاب أبرز الكتاب والمبدعين العراقيين من داخل وخارج العراق.

وقدم القاصد استعراضًا سريعًا عن طبيعة عمل الدار وأهم المعوقات التي تواجهها، فضلًا عن الجهود الاستثنائية التي يقوم بها موظفو الدار على الرغم من التحديات والظروف الصحية التي أفرزتها جائحة كورونا.

من جهته أكد الوزير على أهمية دار الشؤون الثقافية وطلب من مدير عام الدار تقريرا مفصلا عن خطة الدار لهذا العام ٢٠٢٠ ؛ يصل إليه في لقاء قريب بعد رفع حظر التجوال.

يذكر أن وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم، تسلم أمس الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠، مهام عمله بشكل رسمي، وذلك بعد أن حاز على ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقال وزير الثقافة لدى مباشرته بمهمة إدارة ملف الثقافة العراقية، إن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على النهوض بواقع الثقافة العراقية بالشكل الذي يليق بالأرث الثقافي والحضاري للعراق فضلًا عن تحديد الأولويات بما يسهم في استعادة العراق لدوره الريادي ثقافيًا على المستويين الأقليمي والعالمي.

وأضاف أن نجاح الوزارة يتحقق بتضافر جهود جميع ملاكات الوزارة بالتنسيق مع الاوساط الثقافية كافة، داعيًا الى إيلاء الوزارة اهتماما خاصا.

وأوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد مهامًا أكبر نظرًا للظروف والتحديات الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد.

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