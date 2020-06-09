دفاع «حنين حسام»: دفع الكفالة والإفراج عنها من قسم الساحل

أكدت هيئة الدفاع عن طالبة كلية الآثار حنين حسام، والمعروفة إعلاميا بفتاة « التيك توك »، أنه تم دفع الكفالة التي قررتها الدائرة السابع بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.ومن المقرر رجوعها إلى السجن اليوم، حتى يتم إنهاء إجراءات إخلاء السبيل وبعد ذلك سيتم الإفراج عنها من قسم الساحل.كانت غرفة المشورة بمحكمة العباسية قد قررت رفض استئناف نيابة شمال القاهرة على قرار إخلاء سبيل طالبة كلية الآثار "حنين حسام" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك" بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وأيدت قرار الإخلاء.وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، عن أنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا"، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.