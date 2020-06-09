الغيطي: انتهاء أعمال «يوتيرن» بمدخل «الشروق» في أغسطس

باشر المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال تنفيذ "يوتيرن" جارى تنفيذه بمدخل السويس (2) والذى يهدف إنشائه إلى خدمة سكان ورواد المدينه القادمين من القاهرة، وشدد على إخلاء الجزء المتداخل بالواجهة الجنوبية من كافة العوائق لبدء أعمال إنشاء الأساسات.وأوضح فى تصريحات للدستور، أنه من المتوقع الإنتهاء من الأعمال خلال شهر أغسطس المقبل، لتصبح المداخل الثلاثة للمدينة المطلة على طريق القاهره السويس جاهزة للعمل، ويمكن الدخول إليهم مباشرةً.وأوضح أنه يجري تنفيذ مشروع "كوبرى" مدخل الإسماعيلية (2) والذي ينفذ أعلى القطار الكهربائى، مشيرا إلى أنه تم نقل كافة المرافق المتعارضة بالموقع، وأن تقدم الأعمال يسير بمعدلاته الطبيعية وبالتزامن مع تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية.وقال إنه المتوقع الإنتهاء منه خلال 6 أشهر، مؤكدًا أن جهاز المدينة لن يدخر جهدًا من أجل راحة سكان مدينة الشروق.