إيبارشية سوهاج تفتتح مؤتمر «روشتة» الإلكتروني

افتتحت إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس، فعاليات المؤتمر الإلكتروني، تحت شعار "روشتة" عبر الإنترنت، تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران الإيبارشية، وتحت إشراف الأب بولس، والأب ويلسون.وتنعقد فعاليات المؤتمر في الفترة من الثامن وحتى العاشر من شهر يونيو الجاري.وتضمن اليوم الأول من المؤتمر عدة فقرات ومنها: الصلاة الافتتاحية، وتقسيم المجموعات وفقرات للتعارف، وعرض مسرحي، بالإضافة إلى بعض الفقرات الروحية والترفيهية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الاثنين؛ صوم الرسل؛ والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل.وتواصل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، العمل بتوصيات البيان الرابع والذي صدر، من صاحب الغبطة البطريرك ابراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، باستمرار تعليق الكنائس.ومن المقرر انعقاد سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة الامر.