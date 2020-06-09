الزحام يعود إلى أسواق ووهان الصينية

عادت الحياة لطبيعتها مرة أخرى داخل الأسواق الشعبية في مدينة ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع ووهان، تكشف الازدحام الكبير للباعة والمتجولين وسط غياب شبه تام لإجراءات التباعد الاجتماعي.وكانت مدينة ووهان في وسط الصين، قد أصدرت حظرًا تامًا على صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها، بعد أن أثبتت الدراسات أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة، وفقا لـ"العربية نت".يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، أعلنا أنهما يشكان في أن الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان، أطلق بطريقة ما من مختبر ووهان، فيما رحج معظم العلماء أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط باع على الأرجح في سوق ووهان أواخر العام الماضي.