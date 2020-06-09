الكنيسة بالكويت تبث فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية «أونلاين»

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، وتحت رعاية الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة بالأراضي المقدسة والشرق الأدنى.وأعلنت أسقفية الشباب الراعي الرسمي لمهرجان الكرازة المرقسية، استمرار إطلاق فعاليات المهرجان للعام الحالي "أونلاين"، بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.