السودان تسجل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 في ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس- أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصًا لعدد ٥٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٦٢٤٢ حالة، بينها ٣٧٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥٩ شخصًا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.