ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها، ووجهت لها رسالة خاصة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت أميرة في منشور عبر صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك»: «يا رب ترجعي بالسلامة يا أمي.. هي مازالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز السباب.. بس ألف حمد وشكر لله على كل حال وليس لها من دون الله كاشفة».وأضافت: «يارب اشفي أمي يارب واشفي كل مريض وأرفع عنا الوباء والبلاء.. ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي أنت وكل مريض.. ويبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير».