«غنيم»: بني سويف من المحافظات الأوفر حظًا خلال سنوات حكم السيسي

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إن المحافظة تعتبر من ضمن المحافظات المحظوظة خلال الـ 6 سنوات الماضية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يعتمد العمل على تعظيم الموارد، حيث تعتبر المحافظة ضمن المحافظات الزراعية فكان لابد من الاهتمام بالزراعة فهناك مشروع 51 ألف فدان ضمن أحد المشروعات القومية للصوب الزراعية، وطريق الزعفرانة للوصول إلى البحر الأحمر.وأوضح "غنيم" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحافظة تمتلك أيضًا محطة غياضة للكهرباء والتي بلغت تكلفتها 2 مليار يورو ويتم خلالها توفير ما بين 27 إلى 28 % في الكهرباء، وهناك محور عدلي منصور أيضا قام بربط المحافظة بالمحافظات المجاورة بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، وكوبري المديرية سيتم الانتهاء منه بعد أيام قليلة بتكلفة تتعدى 90 مليون جنيه.وأشار محافظ بني سويف إلى أن هناك أيضًا مشروعات على النيل فهناك كورنيش وممشى النيل بتكلفة تتعدى 250 مليون جنيه وهناك 217 مشروعًا خدميًا تم خلال الـ 6 سنوات في الصحة والتعليم وعدد من القطاعات الأخرى لخدمة أهالي المحافظة، بالإضافة إلى مشروع صوامع سدس لاستيعاب 60 ألف طن من القمح وبني سويف تعدت هذا العام نسبة المستهدف في جمع القمح إلى 108% وقبل انتهاء الموسم.