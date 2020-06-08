«المحروسة»: السيسي أحدث نقلة في تطوير العشوائيات (فيديو)

قال أسامة عبد السلام، رئيس جهاز المحروسة، إنه لم يتخيل تحويل منطقة عشوائية لمنطقة راقية كمدينة المحروسة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وعد فأوفى وأحدث نقلة حضارية من خلال تحويل العشوائيات إلى مجتمعات عمرانية آمنة.وأضاف رئيس جهاز المحروسة، خلال تصريحات على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدينة تحولت من مقلب قمامة إلى مدينة حضارية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المدينة بها كل ما يناسب المواطنين فى كل المجالات.وتابع أن المواطنين كانوا يقطنون فى منطقة المرج والسكاكينى والمناطق العشوائية والشعبية وانتقلوا إلى منطقة المحروسة وأكدوا أنهم لم يكونوا يتوقعون مدى رونق تلك المناطق.