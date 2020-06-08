القبض على مدير الشئون القانونية بمنشأة القناطر في قضية رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر، لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب شركة للمقاولات.وقالت الهيئة: إن الرشوة كانت مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد ٢١ "فيلا" سكنية، أقيمت دون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجارٍ التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.