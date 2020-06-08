«تشريعية البرلمان» توافق نهائيًا على مشروع قانون مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.وتضمن مشروع القانون أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25%‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5%‏، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50% للقوائم و50%‏ للفردي، بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.ويتضمن مشروع القانو أيضا، أن تقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وإلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كل منها 42 مقعدا، وقائمتين تتضمن كل منها 100 مقعد، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مرشحين من المسيحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخر من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 21 امرأة على الأقل.وفي شأن قائمة الـ100، فتتضمن 9 مترشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، ومثلهم من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 50 امرأة على الأقل.