رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية البرلمان» توافق نهائيًا على مشروع قانون مجلس النواب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:19 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، على مشروع القانون المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن مشروع القانون أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25%‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن 5%‏، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، على أن يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة 50% للقوائم و50%‏ للفردي، بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانو أيضا، أن تقسم الجمهورية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وإلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كل منها 42 مقعدا، وقائمتين تتضمن كل منها 100 مقعد، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا ثلاثة مرشحين من المسيحيين ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخر من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 21 امرأة على الأقل.

وفي شأن قائمة الـ100، فتتضمن 9 مترشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، ومثلهم من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مرشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات 50 امرأة على الأقل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هداف حسنية أغادير المغربي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية

100 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»

حسام عادل: كورونا أثرت على الحركة الثقافية بالسلب