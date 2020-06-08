إحالة 3 متهمين بسرقة السيارات فى السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، والشروع في قتل سائقيها بالسلام للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هم "إ.م"، و" ع.ع"، و"و.ع"، عاطلين، واعترفوا بارتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه بطريق بلبيس الجديد، وطريق جوزيف تيتو والشروع في قتل سائقيها، وأقروا بإخفائهم للسيارات بمنطقة أبو كبير بالشرقية.وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بسرقة سيارتهم بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان باقى السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.