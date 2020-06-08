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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلقة جديدة من فساد «الحمدين».. طلاب «جامعة قطر» يتاجرون بمقاعد الدراسة الصيفية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:51 م
تميم
تميم
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تحولت جامعة قطر لرمز جديد من رموز فساد «نظام الحمدين»، بعد أن أصبحت تعج بممارسات الفساد والمحسوبية، الأمر الذى أدى لتراكم شكاوي أساتذة الجامعة من جراء تلك الممارسات فضلا عن سوء معاملتهم على غرار آلاف العاملين والموظفين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص في قطر.

وتمثل آخر حلقات مسلسل الفساد فى جامعة قطر فى الفضحية الجديدة، التى تمثلت فى اتجار طلاب الجامعة في مقاعدهم الدراسية، التي قاموا بحجزها للفصول الصيفية، باعتبارها ذات أعداد محدودة، وتتيح فرصة جيدة لتحسين درجات الطلاب، خاصة مع تعطيل الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن فضيحة الاتجار فى المقاعد الصيفية تتم تحت إشراف مسئولين فى الجامعة، إلا أن بعض الطلاب المتضررين من هذا الفساد قاموا بفضح تفاصيل الأزمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفى رد فعل مخيب للطلاب الغاضبين، اكتفت إدارة الجامعة بإعلان نيتها التحقيق في الأمر، فى محاولة للتغطية على الأزمة التى تأتى ضمن الفساد الممنهح الذى يتبناه نظام الحمدين، وأصبح يشمل كل المجالات بداية من ملاعب الرياضة وانتهاءً بمقاعد الطلاب وساحات العلم.

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