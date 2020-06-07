التحقيق مع مستشفى خاص بعد مطالبة مريض كورونا بـ213 ألف جنيه

قال أحمد مصطفى، المواطن الذي اشتكى من مطالبة أحد المستشفيات الخاصة بدفع 213 ألف جنيه تكلفة علاج والده من فيروس كورونا، إن النيابة العامة حققت اليوم مع إدارة المستشفى، واستمعت لأقوال الشّاكين.أضاف مصطفى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النائب العام تابع التحقيقات:"النيابة استمرت معي إلى أن تم إخراج والدي من المستشفى، وأكدوا أنه محدش يقدر يمنع مواطن من الخروج من المستشفى، حتى لو لم يدفع الفاتورة".ولفت إلى أن النيابة ستشكل لجنة، للتوصل إلى اتفاق للمبالغ التي يجب تسديدها للمستشفى، موضّحًا أن المستشفى ترفض تسعيرة وزارة الصحة، لأنهم يقولون إن الأدوية مرتفعة الثمن والحصول عليها أمر صعب.واشتكى أحمد مصطفى، أمس، في مداخلة مع عمرو أديب من أن المستشفى ترفض إخراج والده وتطالبه بدفع 213 ألف جنيه تكلفة علاجه من فيروس كورونا، خلال 7 أيام.