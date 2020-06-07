إصابة طفلة عمرها 8 شهور بـ«كورونا» في الدقهلية

استقبل مستشفى دكرنس العام- المخصص لفرز مصابى فيروس كورونا المستجد ضمن 28 مستشفى عالى مستوى الدقهلية- طفلة تدعى مليكة تبلغ من العمر 8 شهور من قرية دموه التابعة لمركز دكرنس تعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة.وتبين بالفحص أن والدتها متواجدة بمستشفى الحجر الصحى لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبإجراء التحاليل اللازمة للطفلة، تبين إصابتها بـ"كوفيد-19"، وقرر الأطباء عزلها فى المنزل، ومتابعتها من قبل الطب الوقائى وتنفيذ بروتوكول العلاج التى أقرته وزارة الصحة.في سياق آخر، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، صباح اليوم الأحد، خروج 16 حالة من مستشفى تمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وكذا تحويل نتائج ١٩ آخرين من إيجابية لسلبية وتم خروجهم ومتابعتهم منزليا، كما بلغ إجمالى عدد المتعافين من الفيروس من أبناء الدقهلية 280 حالة من أصل 480 إصابة، والمتبقي 200 حالة منهم 50 وفاة والباقي 150 موزعين على مستشفيات العزل والفرز والعزل المنزلى.