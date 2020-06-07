إحالة 4 متهمين بترويج الهيروين بالقاهرة الجديدة للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة المتهمين بترويج مخدر الهيروين بالقاهرة الجديدة للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هم "عبدالعاطي. م، مهران. س، محمد. ف، عماد. ا"، عاطلين، وأقروا بترويجهم مخدر الهيروين بمحيط القاهرة الجديدة بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.كما أقروا بحيازتهم ٥٣٠ جراما من مخدر الهيروين قبل ترويجه بمحيط القاهرة الجديدة، ومبلغ ٦٨٠٠ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام ٤ عاطلين بترويج مخدر الهيروين بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٥٣٠ جراما، ومبلغ مالي، وبسؤالهم أقروا بترويجه بقصد التربح والكسب غير المشروع، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.