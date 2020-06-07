رئيس ائتلاف دعم مصر: نواب مصر جنود في خدمة الوطن

قال عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن أهم ما جاء في مشروع قانون مجلس الشورى أنه يتكون من 300 عضو، وثلث الأعضاء يتم انتخابهم بالنظام الفردي، والثلث الآخر بنظام القوائم، والثلث الثالث سيعيّن من قبل رئيس الجمهورية.أضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجلس النواب سيتم انتخاب نصفه بالنظام الفردي، والنصف الآخر بالقوائم، لافتًا إلى أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون لتقسيم الدوائر، وسيتم الانتهاء منه في أقرب وقت.ولفت إلى أن نواب مصر الذي يشكّلون مجلس النواب الحالي عبارة عن جنود مجندة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس قام بإعداد الكثير من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية وساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة، وفي هذا الإطار لن يحصل النواب على الإجازة في آخر دور انعقاده.