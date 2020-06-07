الحالة 9.. إصابة نائب بني سويف بفيروس كورونا

أعلن بديوي النويشي، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأن نتيجة المسحة جاءت إيجابية.قال النويشي، لـ«الدستور»، إنه شعر بأعراض تنفسية وارتفاع درجة حرارة، وقام بعمل أشعة مقطعية أكدت وجود الفيروس في بدايته، موضحًا أنه قام بالاتصال بالأمانة العامة للمجلس، وفي انتظار نقله لمستشفى العاصمة للعزل، ولإجراء التحاليل وتلقي العلاج.