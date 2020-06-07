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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ماجد صموئيل وجاكوب ماهر يطلقان «أنا شاعر بيك» (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:02 م
أنا شاعر بيك
أنا شاعر بيك
جرجس صفوت
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أعاد المرنمان ماجد صموئيل، وجاكوب ماهر، إطلاق ترنيمة "أنا شاعر بيك"، لفريق الخبر السار.

وجاءت الترنيمة من كلمات وألحان فريق الخبر السار، بينما قام بالتوزيع الموسيقي أرميا فايز، وقام بالهندسة صوتية والمكساج والديچيتال ماستر مهندس الصوت بافلي عماد فؤاد، باستوديو Lavary.

وبخصوص الفيديو كليب فقد قام بالجرافيك ماركو ماهر إسكندر، بينما تم المونتاج بوحدات JM Media چاكوب ماهر إسكندر.

وقام ماجد صموئيل وجاكوب ماهر بإطلاق عدة سنجلات مسبقا مثل ترنيمة "يا مالك كل شىء" والتي أذيعت عبر فضائية الطريق.

وكان ماجد صموئيل قد أطلق ألبومه الأول "نادم" بالاشتراك مع عدد من مرنمي الكنيسة القبطية مثل سارة معروف وساتر ميخائيل وباسم صموئيل.

وتقول كلمات الترنيمة: "أنا شاعر بيك.. أنا شاعر بألامك.. أنا حاسس بأنينك كل ده مريت بيه.. اوعاك تفتكر انك متساب فى أحزانك.. اوعاك تفتكر انك وحيد وسط الامك.. ده انا فى الصليب ضربونى بالحربة.. ثقبونى بالمسامير ضربونى ده أنا فى الصليب رفعونى على الخشبة عرونى وهانونى صلبونى".

"انا شاعر بيك.. انا شاعر بألامك.. انا حاسس بأنينك كل ده مريت بيه.. اوعاك تفتكر انك متساب فى احزانك.. اوعاك تفتكر انك وحيد وسط الامك.. ده انت محبوب على كفى انا نقشتك..تحت جناحى سترتك.. هتخاف من ايه ده انت ممسوك بذراعى القديرة أنا راعى الحظيرة يا غالى".

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