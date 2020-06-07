لجنة إدارة أزمات كورونا بالسويس تتفقد مستشفى حميات

استقبلت مستشفى حميات السويس، ظهر اليوم، اللجنة الدائمة لإدارة أزمة فيروس كورونا بالمحافظة، برئاسة نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان.وتفقد رمضان، يرافقه اللواء حسن ترك، نائب مدير أمن السويس، ووكيل وزارة الصحة الدكتور فيصل جودة، وممثل عن الأمن الوطني، مستشفى الحميات، للتأكد من سير العمل بأقسام العزل وتوفيرالعلاج والالتزام بكل إجراءات حماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض، وتوافر المستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها، أيضا مبنى غير مستغل يجري تجهيزها لعزل مصابي الفيروس، مؤكدا على توفير جميع الأجهزة والمستلزمات.وفي الجولة، جرى التأكيد على استمرار عمل أقسام الطوارئ والاستقبال للحالات المرضية العادية والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين، كذلك الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة التأكد من إيجابية حمل الفيروس.