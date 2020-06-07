«تفتيش البناء»: مخالفات شارع كوبري الزمر واجبة الإزالة (فيديو)

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إن الجهاز يهدف إلى رصد العقارات والتفتيش عليها لبيان جميع المخالفات بشأنها، لافتا إلى رصد تخطيط الشارع بكوبرى ترعة الزمر، والذى أظهر وجود 6 عمارات وهي القريبة فقط من جسم الكوبرى.وأضاف الدكتور رأفت شميس، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هذه العمارات القريبة من جسم الكوبرى قد استخرج لها تراخيص بداية من 2007 ورصد بشأنها مخالفات تم اتخاذ إجراءات بشأنها، ولكن لم يتم إزالتها حتى الوقت الحالى.وأشار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إلى أن العمارات بشارع كوبرى الزمر يوجد بها بروزات كبيرة أكثر من المعتاد، بالإضافة إلى أن بعض العمارات اشتملت على أدوار مرتفعة وعدم التزامها بمواصفات البناء، موضحًا أن هذا النوع من المخالفات وجوبية الإزالة ولا يوجد بها تصالح، خاصة مع وجود أدوار مرتفعة غير مرخصة.