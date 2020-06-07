عودة 163 مصريًا عالقًا بالكويت إلى مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، 163 عالقا مصريا قادمين من دولة الكويت، على متن شركة طيران الجزيرة الكويتية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الظروف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة نقل المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع وزارات الطيران المدنى والخارجية والهجرة والجهات المختصة.وقامت السلطات المختصة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة عقب وصول الرحلة التابعة لشركة "الجزيرة الكويتية" إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من مطار الكويت الدولي، كما قامت السلطات المختصة بإدارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين، بالكشف الطبى على الراكبين للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، والسماح لهم بمغادرة مطار القاهرة الدولى بعد التوقيع على إقرار العزل الذاتى الطبى بمنازلهم.