رسميا.. «دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون «الشيوخ» وتعديلات «النواب»

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التقدم رسميا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النوبا، بمشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.وينص مشروع تعديل قانون مجلس النواب، على أن يتشكل من 596 عضوا ويجمع النظام الانتخابي ما بين القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منها، بحيث تستوعب القائمة الالتزامات الدستورية بواقع 25% للمرأة في ضوء المادة 102 من الدستور، والتمثيل الإيجابي للفئات التي حددها الدستور، الشباب وذوي الإعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج، بما يحافظ على تمثيل جميع فئات الشعب.ونص مشروع قانون مجلس الشيوخ، على أن يتكون من 300 عضوًا منهم 100 ينتخبون بنظام القائمة المغلقة و100 بنظام الفردي، و100 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية، إعمالا للنصوص الدستورية.