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الأحد 07 يونيو 2020 الموافق 15 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصرع 12 مسلحًا مواليًا لإيران فى غارات مجهولة بدير الزور

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:37 ص
غارات مجهولة
غارات مجهولة
مروة عنبر
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شنت طائرات مجهولة الهوية، غارات على أحد مواقع ميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مقر الميليشيات استُهدف بثماني غارات، أسفرت أيضا عن تدمير آليات وذخائر.

يذكر أن ميليشيات فاطميون الموالية لإيران استقدمت قبل ثلاثة أيام، تعزيزات إلى مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

من جانبه، رجح مدير المرصد السورى، رامي عبد الرحمن، أن تكون طائرات إسرائيلية قد استهدفت مواقع الميليشيات الموالية لإيران، مضيفا أن تلك المواقع قد تعرضت قبل 3 أسابيع للقصف أيضا.

وأوضح عبد الرحمن أن الضربات الأخيرة للميليشيات الموالية لإيران في تلك المنطقة يشير إلى وجود إجماع على ضرورة عدم السماح لطهران والميليشيات التابعة لها بالسيطرة على المناطق الممتدة على الحدود العراقية السورية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

وأشار إلى أن الدقة في الضربات المنفذة على الميليشيات الموالية لإيران يشير إلى اختراق إسرائيلي لها، إلى جانب اعتمادها على معلومات دقيقة لأي تحركات تجري في البادية السورية أو الميادين أو القرى الممتدة بين البوكمال والميادين.

وكان الطيران الإسرائيلى شن الخميس الماضى، غارة جوية بالقرب من بلدة مصياف بريف حماة في وسط البلاد، مما تسبب في انفجارات كبيرة في المنطقة، وفقا لوكالة سانا السورية.

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