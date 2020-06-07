سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-6-2020
الأحد 07/يونيو/2020 - 06:54 ص
منة سالمطباعة
يشهد اليوم الأحد 7-6-2020، استقرارًا كبيرًا في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر صرف الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
يقدم موقع "الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.
ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
وجاء سعره في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم إصداره عن طريق صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية منذ أول أصدار لها عام 1741 ويتم تداوله في الوقت الحالي من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
يقدم موقع "الدستور" التقرير اليومي لأسعار تداول الريال السعوي، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك العاملة المصرية.
سعر الريال السعودي اليومجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 4.21 و4.32 جنيه للبيع، وسجل السعر في بنك مصر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
ووصل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع وجاء سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
وحقق سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، ووصل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
وجاء سعره في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع ووصلت الأسعار في بنك كريدي أجريكول إلى 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية، ويتم إصداره عن طريق صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية منذ أول أصدار لها عام 1741 ويتم تداوله في الوقت الحالي من خلال فئتين عملات ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".