رئيسة مركز بسيون تُجري جولة تفقدية بالمدينة

أجرت منى صالح، رئيسة مركز ومدينة بسيون، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل المدينة، يرافقها ممدوح النجار، الرئيس السابق لمركز ومدينة بسيون، وعدد من قوات الأمن بالمركز، لمعرفة أهم المعالم والأماكن الهامة بها.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة رفع الإشغالات وإزالة القمامة واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وخلال الجولة تفقدت رئيسة مجلس بسيون (إدارة المواقف - شارع 23 يوليو - منطقة التنظيم - مستشفى بسيون المركزي - شركة الكهرباء - وحدة الإسعاف - الحملة الميكانيكية)، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون وإزالة الإشغالات والتأكد من حسن تقديم الخدمات للجمهور بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء وتنفيذ الإجراءات الاحترازية كالالتزام بمواعيد الحظر وارتداء الكمامات وعدم التجمع بالأماكن والأسواق الحيوية، حفاظًا على أرواح المواطنين.والتقت صالح، عددا من المواطنين، وأثنت على حسن استقبالهم لها، مؤكدة أن بسيون مدينة كبيرة وعريقة بعلمائها، وأنها مستعدة لاستقبال أى مواطن طوال اليوم ومكتبها مفتوح للجميع.