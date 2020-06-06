نشوب حريق ضخم في محيط سجن سياسي بالعاصمة الإيرانية طهران

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مساحة خضراء محاذية لسجن "إيفين" المخصص للسجناء السياسيين بالعاصمة الإيرانية طهران.وأشارت قناة روسية، إلى أن النار أتت على مساحة واسعة من المنطقة المحيطة بالسجن.جدير بالذكر أنه منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ويطلق على السجن اسم "جامعة إيفين" نظرا لوجود عدد كبير من المثقفين المسجونين فيه.