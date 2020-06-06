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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البيت الأبيض يتجاهل اتصالات نتنياهو لضم الضفة والأغوار

السبت 06/يونيو/2020 - 02:49 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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أكد مصدر رفيع المستوى مطلع على مجريات الاتفاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا، غير متحمسين لفكرة تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن كوشنر وإيفانكا يفضلان الانتظار بسبب الأوضاع الحالية، وأبرزها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والمظاهرات في أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد.

وقالت مصادر إسرائيلية إن أصدقاء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، في البيت الأبيض، امتنعوا عن الرد على اتصالاته منذ أسبوعين، بشأن عملية الضم والدعم الأمريكي لها، حسبما نشر موقع "المونيتور" الأمريكي.

وقال مصدر إسرائيلي، في وقت سابق، إن الإدارة الأمريكية اشترطت أن يكون هناك إجماع إسرائيلي على تنفيذ خطة فرض السيادة، من أجل الإعلان عن دعمها بشكل كامل.

ورفض رؤساء مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أن يتم فرض السيادة الإسرائيلية مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأعلن نتنياهو أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة ومناطق الأغوار بحلول شهر يوليو المقبل.

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