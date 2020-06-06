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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التجارة الداخلية»: متابعة إجراءات الوقاية من كورونا بالمحلات

السبت 06/يونيو/2020 - 01:35 م
الوقاية
الوقاية
صلاح عامر
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قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية- رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، إن هناك حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية والسوبر ماركت والسلاسل وغيرها في جميع الأنشطة التجارية للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري بتطبيق الإجراءات الاحترازبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال التعقيم اليومي وارتداء الكمامات وتوفيرها للمواطنين بسعر التكلفة الإنتاجية.

وأشار في تصريح خاص للدستور، إلى أن الحملات الرقابية تستهدف المحال التجارية والتفتيش على الفواتير الضريبية ومعرفة سعر التكلفة والسعر للمستهلك لمنع أي ارتفاعات في أسعارها أو البيع بأزيد من السعر المعلن على العبوة.

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