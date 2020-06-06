«التجارة الداخلية»: متابعة إجراءات الوقاية من كورونا بالمحلات

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية- رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، إن هناك حملات رقابية مكثفة على المحال التجارية والسوبر ماركت والسلاسل وغيرها في جميع الأنشطة التجارية للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري بتطبيق الإجراءات الاحترازبة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال التعقيم اليومي وارتداء الكمامات وتوفيرها للمواطنين بسعر التكلفة الإنتاجية.وأشار في تصريح خاص للدستور، إلى أن الحملات الرقابية تستهدف المحال التجارية والتفتيش على الفواتير الضريبية ومعرفة سعر التكلفة والسعر للمستهلك لمنع أي ارتفاعات في أسعارها أو البيع بأزيد من السعر المعلن على العبوة.