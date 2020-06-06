السيسي: حفتر وعقيلة صالح تحلّيا بالحس الوطني

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لعملهما على إنهاء الصراع في ليبيا والحفاظ على مؤسسات ليبيا الوطنية.وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، وهى المصلحة الوطنية التي تأتي فوق كل اعتبار.وتابع السيسي: لقد تحلّيا بالمسئولية والحس الوطني، حتى أمكن التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.