رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرتزق سوري يعترف بانتمائه لأردوغان ومشاركته بالحرب في ليبيا

السبت 06/يونيو/2020 - 10:07 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
اعترف أحد المرتزقة السوريين الذين تم الزج بهم فى الأراضى الليبية للمشاركة فى القتال هناك، بشكل صريح وعلنى أنه مرتزق بكل ما تحمله الكلمة.

وقال المسؤول العسكرى البارز فى صفوف المرتزقة "أ.م": "نعم أنا مرتزق بكل ما تعنيه الكلمة ومن يقول غير ذلك يكذب على نفسه".

ويحارب"أ.م" مع تشكيلة من التشكيلات السورية المقاتلة في ليبيا، وهو رجل في الأربعين من العمر يتحدر من ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار "أ.م" الذى فضل عدم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، إلى أنه كان مواطنا عاديا حتى مطلع 2011 يعمل بائعا في سوق الخضار، وبعد اندلاع الحرب في مسقط رأسه نهاية 2012، قرر الانتساب إلى فصيل عسكري ضمن تشكيلات الجيش الحر، حارب قوات الجيش السورى في معظم معارك مدينتي إدلب وحلب وريفهما، وفقا لما نقلته الشرق الأوسط.

وأوضح المرتزق أن أحوال الناس ساءت كثيرا بعد توقف القتال بين الجيش السورى والفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، متابعا: "راتب المقاتل كان 100 ليرة تركية فقط الفقر نخر عظامنا واخر عامين كنت أحتار في تأمين ربطة الخبز".

وأوضح أن مسار حياته تغيرت بداية فبراير الماضى عقب اتصالا هاتفيا أبلغه صديق مقرب بفتح باب التسجيل للقتال في ليبيا، وقال: "ذهبت إلى عفرين لمقر الحمزات وبعد أخذ بياناتي الشخصية نقلوني لقطعة عسكرية بقيت ثلاثة أيام حتى ترحيلي، وشرحوا لى أن الراتب الذي ساتقاضاه نحو ألفي دولار ويجب تحديد شخص من أقربائى من الدرجة الأولى حتى يستلمه".

وكان المرتزق السورى "أ.م" من بين أولى الدفعات ممن شاركوا في معارك ليبيا وكان عددهم آنذاك 150 مقاتلا، حيث أشرف الجيش التركي على نقلهم برا من عفرين إلى مدينة غازي عنتاب ثم جوا إلى مطار إسطنبول، وكانت تنتظرهم طائرة تتبع الخطوط الليبية للطيران سافروا نحو مدينة مصراته الخاضعة لحكومة الوفاق الليبية.

وتابع "أ.م": "بقيت مقاتلا قرابة شهر ثم تمت ترقيتي وأصبحت مسؤولا عسكريا وطلبوا مني تجنيد سوريين"، وبالفعل عاد المرتزق إلى داخل سوريا قبل شهر وبدأ الترويج للقتال في ليبيا، وطوال مدة المقابلة كانت تأتيه اتصالات عبر تطبيق واتساب من سوريين يريدون تسجيل أسمائهم.

وقال "أ.م": في كل أسبوع هناك رحلتان كل منها تنقل 60 مقاتلا ومعظمهم كانوا مقاتلين سابقين والعدد مفتوح للتطويع، ويعزو سبب قبول الكثيرين أن يكونوا مرتزقة إلى النظام والحرب وجبهة النصرة من جهة، و9 سنوات كانت كافية لينفق السوريون كل مدخراتهم المادية من جهة ثانية.

وأفاد المرتزق بأن المقاتل يتقاضى مبلغ ألفي دولار أمريكي، في حين يحصل قائد الكتيبة على 4 الاف وتتراوح رواتب قادة القطاعات والألوية بين 10 آلاف و30 ألف دولار، أما الذي يقتل بالمعارك تحصل أسرته على تعويض مادي مقداره 60 ألف دولار، والإصابات بحسب درجتها تبدأ من 5 آلاف دولار حتى 50 ألفا، لافتا إلى أن هذه الأرقام غير رسمية ولا توجد عقود تثبت هذا الكلام، فالمقاتل يتحمل مسؤولية قراره والجميع يعلم بأنه مرتزق سيزج به في حروب بالوكالة.

وكشف المرتزق وقوع أكثر من 100 مقاتل سوري أسرى في قبضة الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، مرجحا مقتل 300 سوري منذ بداية مشاركتهم بمعارك ليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح مستشفى ميداني لاستقبال «حالات كورونا الحرجة» خلال 10 أيام

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

«الصحة» تحسم جدل فعالية كمامات القماش في الوقاية من كورونا

من أجل المال.. سقوط «قواد» يصور زوجته فى أوضاع مخلة مع الرجال

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

بحضور شاكوش وعمر كمال.. الأمن يفض حفل زفاف بالإسماعيلية

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

«الإسكان» تكشف مصير العمارات الـ 6 الملاصقة لمحور ترعة الزمر

إنفوجراف

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

image description

رسائل بيل جيتس.. الاقتصاد ما بعد كورونا

image description

«عودة الأمان».. دول أوروبية ترفع الحجر الإجباري عن الوافدين

image description

10 خطوات لـ إقامة دعوى صحة توقيع (انفوجراف)

أيام زمان

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

"دافعت عن قضايا المرأة".. سر تعيين أمينة رزق مرتين في مجلس الشورى

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

هل تقي أدوية ضغط الدم من فيروس كورونا؟

لماذا يرفض مرضى كورونا فى بريطانيا العلاج؟

أكثر من 20 مليون يمنى عُرضه للإصابة بكورونا

منوعات

«سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع» شعار اليوم العالمي في 2020

منتجع «يونيفيرسل أورلاندو» يعود للحياة

كينيا تحظر منتجات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة

دراسة: مكافحة الحساسية يمكن بـ«الكركمين»

مقالات الرأي
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمد الببلاوى.. المصلح القوى
د.كريمة الحفناوى
محنة «كورونا» وتداعياتها الاجتماعية والأسرية
صفوت البياضي
إرضاء الآخر ليس بالمطلق.. ولكن
المزيد

الثقافة

«ثلاثون يوما من حصار كورونا» جديد الكاتب جان دوست

صدور ديوان « تأملات في ذاكرة الوجع » لـ ستار البياتي

«خريجى الجامعات الروسية» تحيى ذكرى الشاعر «بوشكين»

الروائى هانى نقشبندى: الرواية العربية قوية وخلاقة