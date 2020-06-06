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السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 15 سنة لقاتل زوج أمه عرفيًا بأوسيم

السبت 06/يونيو/2020 - 10:01 ص
محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة
محمد عيسي
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبوالنجا وياسر علي الزيات، بمعاقبة سائق بالسجن 15 سنة، لقتله زوج أمه عرفيًا مع سبق الإصرار والترصد.

بدأت وقائع القضية بورود بلاغ لمركز شرطة أوسيم من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره، مقتول داخل شقته بمنطقة بشتيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القاتل وتبين أنه يدعى "سعد"، 25 سنة، سائق، وأن المجني عليه كان متزوجا من والدته عرفيا دون علمه، وكانت تتردد على شقته الكائنة بمنطقة بشتيل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، والذي أقر تفصيليًا بكيفية ارتكابه الواقعة، موضحًا أنه تلاحظ إليه خروج والدته كثيرا وتغيبها عن المنزل لفترات طويلة، فقرر تتبعها وما إن دخلت أحد المنازل حتى طرق باب المنزل وفتح له المجني عليه فطرحه أرضا، وشرع في قتلهما إلا أنه أظهر له ورقة زواجهما العرفي، وبعد أن هدأ غضبه طالبهما بالطلاق وإنهاء تلك العلاقة إلا أن زوج الأم رفض ذلك وأمام إصراره الشديد تركهما وانصرف.

وبعد ذلك بيّت النية وعقد العزم على التخلص منه، وبعد مرور عدة أيام عاد إليهما وأقنع والدته وزوجها بتقبله لفكرة زواجهما وطالب أن يقضي الليلة معهما، وبعد أن اطمأن لنومهما ذهب إلى غرفة نومهما وبيده "شومة"، وانهال ضربا بها على رأس زوج أمه حتى فاضت روحه، وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.
السجن 15 سنة لقاتل زوج أمه عرفيًا بأوسيم
السجن 15 سنة لقاتل زوج أمه عرفيًا بأوسيم

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