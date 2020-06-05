العشري: خطورة داعش انخفضت بسبب قلة التمويل التركي القطري

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن قطر ترفض التخلي عن سياستها وتتكبد خسائر اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن مقاطعة قطر لعبت دورا كبير في تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس وزراء قطر تحدث عن حجم الخسائر التي تكبدتها قطر، وحالة العزلة التي تتعرض لها طيلة الـ 3 سنوات الماضية، موضحًا أن العمليات الإرهابية قلت بعد مقاطعة قطر، والآن قطر في موقف صعب.وأكد العشري، أن الوضع الآن أكثر استقرارا في سوريا، وداعش أصبحت أقل خطورة بعد انخفاض حكم التمويل الذي كان يقدم لها من قطر وتركيا.