فرنسا تعلن مقتل «درودكال» زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، اليوم الجمعة، عن مقتل عبدالمالك درودكال زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" خلال عملية شمالي مالي.وكتبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على "تويتر": "في 3 يونيو تمكنت القوات العسكرية الفرنسية، بدعم من الشركاء، من تحييد أمير تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، عبدالملك درودكال والعديد من المقربين منه، وذلك خلال عملية في شمال مالي".