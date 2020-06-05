5 نصائح للتعامل مع «حزن كورونا»

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في إصابة كثيرين بالاكتئاب والحزن، بعد أن تحولت مواقع السوشيال ميديا لصفحات نعي لضحايا كورونا.وقدم موقع «ويب ميد» الطبي عدة نصائح للتعامل مع حالة الحزن التي يعيشها معظم البشر في العالم بسبب جائحة كورونا:1- تقبل الشعور بالوحدة.. فالشعور بها أمر طبيعي تمامًا، لكن من المهم عدم العزلة.2- التعرف على أصدقاء جدد، والبحث عن الأصدقاء القدامى، فالتعافي بالأصدقاء من الأمور المهمة.3- احصل على قسط إضافي من الراحة، فالإرهاق الجسدي والعاطفي شائع، وستحتاج إلى راحة أكثر من المعتاد.4- ضع جدولًا منتظمًا للنوم، واجعله هدفًا للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، وامنح نفسك قدرًا كافيًا من الوقت للراحة.5- تحدث مع طبيبك.. أخبر طبيب الرعاية الأولية بأنك مفجوع حتى يتمكن من مساعدتك في مراقبة العادات الصحية.