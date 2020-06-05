ضبط 3666 مخالفة مرورية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 3666 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1072 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و124 مخالفة سير دون تراخيص " قيادة وتسيير" و8 دراجات نارية مخالفة و13 مخالفة موقف عشوائى و25 مخالفة شروط الترخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.