فيديو أول صلاة جمعة من الأزهر بعد غياب 66 يوما

أدى المصلون صلاة الجمعة الأولى في الجامع الأزهر، بعد توقف أكثر من شهرين، حفاظا على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقام بتلاوة القرآن الكريم الشيخ طه النعماني، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.جاء ذلك من خلال تواجد عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف، بعد توقفها 66 يوما.