قواد العمرانية: صورت مع زوجي 30 فيديو لموقع إباحي أجنبي

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، تجديد حبس 3 متهمين بتهمة تكوين شبكة دعارة ونشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.واعترف المتهمان الرئيسيان "رامى.م" وزوجته "جهاد.م" أمام النيابة بأنهم قرروا العمل فى الدعارة وعمل فيديوهات إباحية للتحصل على مبالغ مالية فائقة والتربح غير المشروع، معترفين بعملهم فى الدعارة منذ زواجهما من سنة.وجاء في الاعترافات، أنهم بيعان الفيديوهات الإباحية لموقع إباحى خارج مصر مقابل مبالغ مالية بالدولار، وتم إنشاء صفحة على موقع "فيسبوك" لاستدراج الرجال من خلالها، وصوروا 30 فيديو إباحي خلال سنة واحدة.بدأت الواقعة عندما كشفت مصادر أمنية حقيقة نشر فيديو إباحي وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقيام مباحث الآداب بضبط شبكة الدعارة المسؤولة عن تصوير ونشر الفيديو، في حي العمرانية.