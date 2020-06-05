أسهم طوكيو تبلغ أعلى مستوى فى 3 أشهر

تقدمت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، مقتدية بارتفاع للعقود الآجلة الأمريكية، إذ ساعد استمرار التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من تراجع مدفوع بأزمة فيروس كورونا في تبديد أثر عمليات بيع لجني الأرباح في التعاملات المبكرة.ومحا المؤشر نيكي القياسي خسائر تكبدها في وقت مبكر ليغلق على ارتفاع 0.7 بالمائة عند 22863.73 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير.وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي 4.5 بالمائة مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمائة، اليوم الجمعة، إلى 1612.48 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير.وسجل المؤشر أيضا ثالث مكسب أسبوعي على التوالي مرتفعا 3.1 بالمائة.وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 على ارتفاع باستثناء ثمانية، فيما كان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء بعد أن قفزت أسهم شركات الطيران المدرجة في الولايات المتحدة أمس.وقفز سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 9.7 بالمائة وارتفع سهم "إيه.إن.إيه" هولدنجز 7.1 بالمائة.وواصل الين، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، التراجع مما يشير لاستمرار الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وبلغ الدولار مقابل الين أعلى مستوى في شهرين عند 109.38 ين فيما لامس اليورو مقابل الين أعلى مستوى في 13 شهرا عند 124.43 ين في التعاملات الآسيوية.