رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تفاصيل جديدة بشأن انتشار الفيروس (فيديو)

أكد الدكتور حسام حسنى، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عدم انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعًا:"لا يوجد توقع لمدة انتهاءه، ولذلك لابد من استمرار الحذر واللجوء للرعاية الطبية المبكرة حال الشكوك بالتعرض للإصابة بالوباء العالمي".وأوضح الدكتور حسام حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ من الفم وليس من خلال الهواء، قائلا: "الأولى أن مصاب كورونا يلبس ماسك طبي ثم اللي حوله يلبسوا، وكورونا ليس بالمرض المعدي اذا تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية".وكشف الدكتور حسام حسني، عن أن الزيارات العائلية التي تمت بين المصريين خلال شهر رمضان المبارك تسببت في زيادة أعداد المصابين بكورونا، كما أشار إلى أن الأسطح الخشبية والمعدنية تساهم في نقل كورونا لذلك على الجميع تعقيمها باستمرار، مطالبا باستمرار الحياة بصورة طبيعية مع أخذ وسائل الحماية لأولادنا وتوفير شروط التباعد.وعن الأرقام المتوقعة خلال فترة الذروة، قال حسام حسني: "متوقعين الاعداد تظل تزيد وتقل كل شويه وهذا يحدث لان الناس بقى عندها وعي وبتروح تعمل تحاليل، والذروة هو أننا لازم نوصل لرقم معين ونفضل عليه فترة ثم ينخفض، ونتوقع أن أقصى ذروة ستكون 2500 وارتفاع درجة الحرارة لا يقضى على كورونا".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.