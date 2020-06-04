هيئة الدواء: الإفراط في تناول الفيتامينات له أعراض جانبية

قال الدكتور ياسين رجائى المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن أي مواطن يمكنه الإبلاغ عن نواقص الأدوية إذا وجد حدوث ذلك في الصيدليات من خلال الخط الساخن رقم 25354100.وناشد المتحدث باسم الهيئة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الخميس، المواطنين عدم التكالب على الأدوية فى الصيدليات حتى لا يحدث نقص، مؤكدا أن الإفراط في تناول الفيتامينات بهدف زيادة المناعة له أعراض جانبية أخرى.من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس إن هناك آثارا سلبية للإفراط في استخدام الفيتامينات على الوظائف الحيوية بالجسم، موضحا أنه لا يوجد دواء متخصص ولا فيتامينات للوقاية من فيروس كورونا.