ارتفاع الذهب عالميًا.. وتراجع الفضة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 % إلى 1703.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 1.7 % أمس الأربعاء. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1705.70 دولار.وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض "التحرك التصحيحي" بعد التراجع الحاد أمس الأربعاء.وأدى التفاؤل الاقتصادي الناجم عن تخفيف قيود فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا مؤخرا مما أدى بأسعار المعدن الأصفر للهبوط بنسبة 1.3 % منذ بداية الأسبوع.وقال سبيفاك "هناك تعاف في الإقبال على المخاطرة... تفاؤل بشأن انتهاء إجراءات العزل العام وبأن الاقتصاد ربما يكون متجها صوب بعضالاستقرار".وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الخميس، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل توقعات خطط التحفيز الحكومية بما حد من جاذبية الذهب.لكن على الرغم من تحسن شهية المخاطرة، فقد استقرت أسعار الذهب فوق المستوى الرئيسي البالغ 1700 دولار للأوقية بسبب التوتر بينالولايات المتحدة والصين والاحتجاجات في مدن بالولايات المتحدة وضعف الدولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 %إلى 1923.06 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.8 %إلى 832.90 دولار.وسجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 0.6 % إلى 17.57 دولار.