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الخميس 04 يونيو 2020 الموافق 12 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الشوباشى: مسئولية المواطن قبل الدولة فى مواجهة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:31 ص
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
رباب الأهواني
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن مسئولية المواطن قبل مسئولية الدولة في مواجهة فيروس كورونا وأن المسئولية الأولى تقع على عاتق المواطن، مضيفة:"الدولة بتقولك اتبع اجراءات معينة حتى تنجو، وأنت عليك التنفيذ لانقاذ نفسك وإنقاذ من حولك".

وأضافت الشوباشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "extra news" مع الإعلامية لما جبريل، مساء الأربعاء، نحمل على عاتقنا مسؤلية الحفاظ على أنفسنا والحفاظ على محيطنا، معلقة:" أنت حر إلى حد ما في إيذاء نفسك لكنك لست حرًا في ايذاء الآخرين".

وأكدت الكاتبة الصحفية أن، الشيء الوحيد الذي أثبت فعاليته في مواجهة فيروس كورونا هو التباعد الإجتماعي.

وأشارت إلى أنه، أصبح هناك نوع من الوعي الجماعي للمواطنين، موضحة أن الكثير أصبح يرتدي الكمامات في الشوارع وينتبهون إلى المسافات فيما بينهم.

وحذرت الشوباشي من زيادة أعداد إصابات كورونا، قائلة:" الموضوع مش هزار، ده وباء عالمي، واحنا الحمد لله لغاية دلوقتي، لكن التسيب الذي حدث في فترة العيد هو ما تسبب في زيادة أعداد المصابين".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

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