بينها مقر «كاف».. 6 اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة 6 اتفاقيات دولية، أولها قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي؛ للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"، بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية، بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع في 23 نوفمبر الماضي.كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادل بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، بشأن منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5 يناير الماضي.ثالثا- قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين مصر ممثلة في "الهيئة القومية للأنفاق"، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يناير الماضي.رابعا- قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر ممثلة في "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط "طنطا- المنصورة- دمياط"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.خامسا- قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.سادسا- قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين مصر والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.