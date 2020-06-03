إيبارشية أسوان تحذر من أشخاص يوزعون «ماء بركة» للشفاء من كورونا

حذرت إيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من أشخاص يطوفون المنازل ببعض المناطق التابعة لمدن ومراكز إيبارشية أسوان، بحجة توزيع ماء وزيت بركة من الأديرة أو من الأنبا هدرا والآباء الكهنة للشفاء من الأمراض المنتشرة في هذه الفترة.وقالت الإيبارشية في بيان لها: "نحن إذ لنا الثقة والإيمان في أسرار الكنيسة وفاعليتها ولكن السعي وراء الغيبيات لهو بعيد كل البعد عن هذا الإيمان، كما أن التنقل بين منازل الأهالي في هذه الفترة ليس من الحكمة أو المسئولية الوطنية أو المجتمعية والتي تحرص الكنيسة دوما عليها، ولذا فهؤلاء الأشخاص لا يمثلون الكنيسة في أسوان ولم تكلفهم الكنيسة بأي عمل من هذا النوع، ونرجو عدم التعامل مع أشخاص مجهولين وبالأحرى في هذه الأيام التي تمر بها البلاد والعالم بهذا الوباء المنتشر.وأوضحت: "كما نحيطكم بأنه وردت شكاوي من بعض أصحاب المحال التجارية يفيد بمرور بعض الشباب حاملين أوراقا بها بعض النصوص من سفر الرؤيا، ويحاولون إثارة البلبلة والمخاوف من تفاسير واجتهادات مجهولة المصدر عن الأحداث التي يمر بها العالم، وتحاول الكنيسة التواصل معهم لتصحيح هذه المفاهيم، مؤكدة على تجاهل هذه الأوراق أو الرسائل.