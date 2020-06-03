ضبط 29 طن أدوية بيطرية مغشوشة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة عدد من محافظات الجمهورية.وأثمرت الجهود فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط 5187 طن أعلاف – 29،38 طن أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون ترخيص بداخل مصنعين بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة بالمخالفة للقانون.وتمكنت الجهود في مجال حماية البيئة من ضبط 18 سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة.ونجحت الجهود في مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية في ضبط 111 قضية "تلويث بنهر النيل والمجارى المائية – إلقاء المخلفات – رسو مخالف – عدم وجود ترخيص مشتل" بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال تأمين إزالة التعديات على منافع نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف والأراضى الزراعية،وتأمين تنفيذ 56 حالة تعدى بنطاق محافظة القليوبية.وتمكنت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية من ضبط 3 قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الإجراءات الاحترازية تم ضبط 72 مخالفة عدم ارتداء الكمامة الوقائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.