غلق ملعب و«سايبر» وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة

واصل ضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقرارات حظر التجوال.أسفرت حملة عن إغلاق ملعب كرة قدم، وسايبر، ومقهى، لمخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وإزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالباعة الجائلين، والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.